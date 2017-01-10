Экологи заявляют о новой угрозе для планеты

Специалисты предупреждают, что если прорвет плотину на реке Тигр недалеко от сирийского Мосула, то могут погибнуть около 1,5 млн человек

Аварийное состояние дамбы на реке Тигр, которая находится в 40 км от сирийского Мосула, может привести к экологической катастрофе. Об этом сообщает Independent

Специалисты предупреждают, что если прорвет плотину, то могут погибнуть около 1,5 млн. человек.

"Дамба держит около 11,1 млрд кубометров воды. Из-за того, что ее построили на растворимых грунтах, она нуждается в постоянных ремонтах", - отмечается в сообщении.

В 2006 году военные инженеры объявили плотину самой опасной в мире.

Руководитель инженерно-технического отдела экологического университета Лулео Насира аль-Ансари считает, что разрушение сооружения является вопросом времени.

По его словам, при частичном обвале дамбы, уровень воды подымется на 30 м всего за два часа, а волна полностью может поглотить Мосул.

Он добавил, что пагубное влияние на экологию произойдет из-за попадания в воду токсичных веществ, произведенных в нефтеперерабатывающих предприятиях.

8 января сообщалось, что в Пекине будет создана экологическая полиция, призванная бороться с загрязнениями воздуха, от которых задыхается столица Китая.

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