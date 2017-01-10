Умер бывший президент Германии Херцог

Роман Херцог, представлявший партию Христианско-демократический союз, занимал должность президента Германии пять лет - с 1994-го по 1999 годы

На 83 году жизни скончался бывший президент Германии Роман Херцог, который после ухода из политики продолжал активно участвовать в общественной жизни страны. Об этом сегодня, 10 января, сообщило немецкое агентство Deutsche Welle.

Херцог родился 5 апреля 1934 года, входил в партию Христианско-демократический союз, а 1994 году был избран президентом ФРГ, опередив в предвыборной гонке социал-демократа Йоханнеса Рау. Спустя пять лет Херцог отказался баллотироваться на второй срок и ушел в отставку.

В 1996 году по его инициативе в Германии ввели День памяти жертв Холокоста, который отмечают 27 января (день освобождения узников концлагеря Освенцим).

"Память не должна заканчиваться. Она должна напоминать будущим поколениям о необходимости быть бдительными", - заявил тогда Херцог.

Также с Херцогом связано начало новой президентской традиции - ежегодное обращение к немцам с "берлинской речью", в которой затрагиваются важные общественно-политические темы.

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В настоящее время пост президента Германии занимает Йоахим Гаук.





Федерального президента Германии избирает Федеральное собрание, состоящее из депутатов Бундестага и такое же число делегатов от земельных парламентов. Президент избирается большинством голосов сроком на пять лет. Переизбрание допускается один раз. В официальные функции президента Германии входит, в числе прочего, выдвижение кандидатуры федерального канцлера на рассмотрение парламента.





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