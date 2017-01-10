Умер бывший президент Германии Херцог
На 83 году жизни скончался бывший президент Германии Роман Херцог, который после ухода из политики продолжал активно участвовать в общественной жизни страны. Об этом сегодня, 10 января, сообщило немецкое агентство Deutsche Welle.
Херцог родился 5 апреля 1934 года, входил в партию Христианско-демократический союз, а 1994 году был избран президентом ФРГ, опередив в предвыборной гонке социал-демократа Йоханнеса Рау. Спустя пять лет Херцог отказался баллотироваться на второй срок и ушел в отставку.
В 1996 году по его инициативе в Германии ввели День памяти жертв Холокоста, который отмечают 27 января (день освобождения узников концлагеря Освенцим).
"Память не должна заканчиваться. Она должна напоминать будущим поколениям о необходимости быть бдительными", - заявил тогда Херцог.
Также с Херцогом связано начало новой президентской традиции - ежегодное обращение к немцам с "берлинской речью", в которой затрагиваются важные общественно-политические темы.
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