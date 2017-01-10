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Американский штат хочет ввести собственные санкции против России

10.01.2017 13:26
Сенатор от штата Нью-Гэмпшир предложил запретить продажу русской водки, так как торговля алкоголем регулируется властями штата
Американский штат хочет ввести собственные санкции против России

Штат Нью-Гэмпшир может ввести свои собственные санкции против России в ответ на ее "вмешательство в американскую демократическую систему". Об этом сообщает Радио Свобода.

Сенатор от штата Джефф Вудберн предложил приостановить или полностью запретить продажу русской водки. Торговля алкогольными напитками регулируется властями штата.

Сенатор заявил также о возможности законодательным путем заставить пенсионные фонды пересмотреть практику инвестиций в российские компании.

29 декабря 2016 года США выслали 35 российских дипломатов, которых объявили персонами нон-грата.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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