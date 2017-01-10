В Германии выбрали антислово года
10.01.2017 13:50
Независимое жюри определило антислово года в Германии. Им стала формулировка "изменник народа"
Фото: EPA
Антисловом года в Германии стало Volksverräter - изменник народа. Об этом сообщает DW.
"Это определение - типичное наследие диктаторских режимов, среди прочего - времен национал-социализма", - сказала председатель жюри в немецком городе Дармштадте профессор-германист Нина Яниш.
По ее словам, в том случае, если слово употребляется как обвинение в адрес политиков, оно уничтожает присущую демократическим обществам возможность дискуссии.
Лонглист конкурса на звание "Антислово года" состоял из 594 слов и формулировок, 60 из них соответствовали всем необходимым критериям и вошли в шортлист.
Большая часть предложенных слов относилась к уничижительной лексике, употребляемой в отношении беженцев или при обсуждении темы миграционного кризиса. Всего было предложено 1064 слова.
"Антислово года" выбирается в Германии с 1991 года жюри, в состав которого входят четыре лингвиста и один ежегодно сменяемый представитель СМИ. Жюри институционально независимо и не относится к каким-либо университетам, языковым обществам или ассоциациям.
Члены жюри работают на добровольной основе. В прошлом году антисловом года стало Gutmensch - доброжелатель, в 2014 году этот титул завоевало слово Lügenpresse - лживая пресса.
Идея ежегодного определения антислова принадлежит профессору германской филологии из Франкфурта-на-Майне Хорсту Дитеру .
Целью акции - привлечь общественное внимание к словам и формулировкам, которые "нарушают фактическую уместность или гуманность", и тем самым развивать чувствительность к языку у жителей Германии.
"Это определение - типичное наследие диктаторских режимов, среди прочего - времен национал-социализма", - сказала председатель жюри в немецком городе Дармштадте профессор-германист Нина Яниш.
По ее словам, в том случае, если слово употребляется как обвинение в адрес политиков, оно уничтожает присущую демократическим обществам возможность дискуссии.
Лонглист конкурса на звание "Антислово года" состоял из 594 слов и формулировок, 60 из них соответствовали всем необходимым критериям и вошли в шортлист.
Большая часть предложенных слов относилась к уничижительной лексике, употребляемой в отношении беженцев или при обсуждении темы миграционного кризиса. Всего было предложено 1064 слова.
"Антислово года" выбирается в Германии с 1991 года жюри, в состав которого входят четыре лингвиста и один ежегодно сменяемый представитель СМИ. Жюри институционально независимо и не относится к каким-либо университетам, языковым обществам или ассоциациям.
Члены жюри работают на добровольной основе. В прошлом году антисловом года стало Gutmensch - доброжелатель, в 2014 году этот титул завоевало слово Lügenpresse - лживая пресса.
Идея ежегодного определения антислова принадлежит профессору германской филологии из Франкфурта-на-Майне Хорсту Дитеру .
Целью акции - привлечь общественное внимание к словам и формулировкам, которые "нарушают фактическую уместность или гуманность", и тем самым развивать чувствительность к языку у жителей Германии.
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