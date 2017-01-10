В честь убитого посла РФ в Анкаре назовут улицу и выставочный зал

Глава одного из муниципалитетов Анкары отметил, что в Турции осуждают покушение, которое преследовало цель ухудшить отношения двух стран

Именем посла России в Турции Андрея Карлова назван экспозиционный зал Центра современного искусства столичного муниципалитета Чанкая, где 19 декабря было совершено покушение на российского дипломата. Об этом сообщает турецкое агентство Анадолу.

Глава муниципалитета Чанкая Альпер Ташделен отметил, что убийство российского дипломата вызвало глубокую скорбь у народов Турции и России. По его словам, покушение преследовало цель ухудшить отношения двух стран.

"Терроризм - это преступление против всего человечества. Мы осуждаем террористов, которые не имеют национальности и религии. Этот зал будет всегда хранить память о Карлове", - сказал Ташделен.

Городской муниципалитет Анкары накануне принял решение о переименовании улицы Карягды в турецкой столице, где располагается посольство России в Турции. Отныне эта улица носит имя посла России Андрея Карлова.

19 декабря 2016 года в Анкаре был убит посол РФ в Турции Андрей Карлов: нападение произошло во время приветственной речи дипломата на фотовыставке. Одетый в строгий костюм мужчина убил Карлова несколькими выстрелами из пистолета с близкого расстояния.



Напавший был ликвидирован спецназом. Позднее киллера опознали как Мевлюта Мерта Алтинташа, 22-летнего экс-спецназовца полиции Анкары.

7 января 2017 года сообщалось, что в Турции по делу об убийстве посла РФ были арестованы пять человек.

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