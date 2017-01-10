В Кабуле произошло два взрыва: сообщают о десятках пострадавших
10.01.2017 15:39
Ответственность за теракт взяли на себя афганские исламисты
Фото: EPA
Афганские талибы взяли на себя ответственность за два взрыва возле здания парламента в Кабуле, в результате которого пострадали десятки людей. Об этом сообщает агентство Reuters.
Террорист-смертник подорвал себя возле парламента после того, как сработало взрывное устройство в автомобиле, в котором ехали сотрудники главного разведывательного управления Афганистана.
По крайней мере 21 человек были убиты и 45 ранены, сообщает агентство.
21 декабря 2016 года сообщалось, что 27 человек стали жертвами атаки смертника, устроившего взрыв в мечети Кабула.
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