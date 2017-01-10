Керри: США побудили Европу ввести санкции против РФ

По словам госсекретаря США, когда Россия вторглась в Грузию, в Южную Осетию и Абхазию, санкций не было

Государственный секретарь США Джон Керри заявил, что именно администрация Барака Обамы добилась от Европы введения санкций против России. Об этом она сказал, выступая на конференции под названием "Передача эстафеты" в Вашингтоне, передает Радио Свобода.

"Когда Россия вторглась в Грузию, в Южную Осетию и Абхазию, не сделали ничего - ни санкций, вообще ничего. Когда пришли мы (администрация Обамы), а они вторглись в Украину, мы подняли Европу и наложили санкции. И эти санкции стали тяжелым ударом для России и четко дали понять, что за все это она должна заплатить. И, вопреки инстинктам многих в Европе, кто хотел избавиться от этих санкций, мы смогли постоянно продолжать и сохранять их в попытке заставить выполнить минские договоренности ", - заявил Керри.

Кроме санкций за оккупацию Крыма и агрессию в Донбассе, США вводят против Москвы и другие санкции.

Ранее в Сенате директор Офиса национальной разведки США Джеймс Клэппер подтвердил, что похищение информации с серверов Национального комитета Демократической партии США и дальнейшее обнародование ее во время президентских выборов в Соединенных Штатах было уполномочено Кремлем.

22 декабря 2016 года США ввели новые экономические санкции против Российской Федерации.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.