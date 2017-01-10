Из Мосула массово бегут местные жители - ООН

По данным гуманитарных работников ООН, ежедневно из Мосула бегут около тысячи человек

Боевики Исламского государства сегодня, 10 января, взорвали в окруженном иракском Мосуле два правительственных здания в одном из районов города, прежде чем покинуть его. Об этом сообщает DW.

Согласно сообщению, силы иракской армии усиливают наступление на Мосул, в то время как гражданское население массово покидает его.

По данным гуманитарных работников ООН, ежедневно из Мосула бегут около тысячи человек.

С начала наступления иракских сил в октябре 2016 около 135 тысяч человек уже покинули Мосул, заявил пресс-секретарь Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Лерке.

Сегодня представитель Министерства обороны США капитан Джефф Дэвис заявил, что коалиция во главе с США по борьбе с террористической группировкой Исламское государство в Ираке и Сирии в последнее время закрепила успех в процессе восстановления контроля над городами Мосул (Ирак) и Ракка (Сирия).

"Боевики ИГ окружены со всех сторон превосходящими силами. В дополнение к этому они сталкиваются с сопротивлением в самом городе и ежедневно попадают под бомбежки и артиллерийские обстрелы коалиции", - сказал он.

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