Выбранный Трампом генпрокурор отрицает обвинения в расизме

Американский сенатор Джефф Сешнс заявил, что питает отвращение к Ку-клукс-клану

Американский сенатор Джефф Сешнс, которого избранный президент США Дональд Трамп выбрал на должность генерального прокурора, отрицает свои симпатии к Ку-клукс-клану. Об этом сообщает ВВС.

В обращении к юридическому комитету сената США Сешнс заявил, что обвинения в том, что он поддерживал Ку-клукс-клан, являются ложными.

По его словам, он питает отвращение как к самой ультраправой организации, так и к идеологии, которая за ней стоит.

Он также отметил "устрашающий эффект", который имела систематическая дискриминация и отрицание права на участие в выборах "афроамериканских братьев и сестер".

Во время заседания сената по кандидатуре Сешнса прошли акции протеста. Демонстранты ставили ему в вину симпатии к Ку-клукс-клану. Участники акций называла Сешнса "расистом".

Сешнсу приписывают фразу, сказанному одному из темнокожих чиновников - о том, что ему стоит быть осторожней при разговоре с "белыми парнями". Самого чиновника он якобы назвал "мальчиком". Сам Сешнс отрицает факт подобного разговора.

Как сообщалось ранее, Сешнс не только оппонировал предложениям демократов по определению пути для получения гражданства нелегальными мигрантами, но и выступал за ограничение легальной миграции.

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