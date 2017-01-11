В Европе от морозов погибли уже более 60 человек

Смерти от переохлаждения зафиксированы на Балканах, в Польше, Румынии, Сербии, Албании и Македонии

Низкие температуры в Европе уже забрали жизни 61 человека. Преимущественно это незащищенные слои населения - беженцы и бездомные. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Сообщается, что восемь человек погибли на Балканах, где тысячи людей в отдаленных регионах, отрезанных из-за снегопадов, остались без отопления.

Трагедии также произошли в Сербии, Албании и Македонии.

За последние сутки шестеро человек погибли в Польше. Столько же смертей зафиксировано в Румынии.

В Турции во избежание смертей из-за морозов власти пообещала организовать переселение беженцев из палаточных городков в гостиницы.

9 января сообщалось, что в Украине морозы пойдут на спад, но продолжатся снегопады.

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