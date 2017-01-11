В Исландии утвердили новое правительство и отложили членство в ЕС

В коалицию вошли три партии. В связи с разными позициями политических сил в отношении членства в ЕС, вопрос был отложен до конца каденции парламента

В Исландии закончился период политической неопределенности и три партии договорились о формировании нового правительства. После нескольких неудачных попыток договориться, коалиция сформировалась вокруг победителя выборов - Независимой партии. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Премьер-министром Исландии стал глава Независимой партии и экс-министр финансов Бьярни Бенедиктссон.

В коалицию также вошли либеральные партии Возрождение и Яркое будущее.

Одной из причин длительной политической неопределенности и задержек с формированием правительства в Исландии был вопрос референдума о членстве в Европейском Союзе. В коалиционном соглашении указано, что этот вопрос откладывается на конец каденции действующего Альтинга - парламента Исландии.

26 июня 2016 года, впервые за 20 лет, на президентских выборах в Исландии был избран новый президент - независимый кандидат, историк, лектор Университета Исландии Гудни Йоханнесон.

30 октября премьер Исландии Сигурдур Инги Йоханнссон подал в отставку из-за поражения его Прогрессивной партии на выборах.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.