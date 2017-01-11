В Германии усилят безопасность и упростят депортацию

Усиленные меры безопасности призваны помочь в предотвращении новых терактов

Министры внутренних дел и юстиции Германии Томас де Мезьер и Гайко Маас согласовали новые меры безопасности. Планируется расширение прав полиции на задержание опасных лиц еще до совершения преступлений. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Причиной усиления мер безопасности стал теракт на рождественской ярмарке в Берлине.

На законодательном уровне планируется упростить задержание полицией потенциально опасных лиц и их дальнейшую депортацию. Кроме того, потенциальным преступникам смогут прикреплять электронные браслеты для отслеживания передвижений.

Ожидается, что парламент утвердит законопроект в течение нескольких недель.

9 января канцлер Германии Ангела Меркель призвала ускорить отправку на родину беженцев, которым отказано в предоставлении убежища.

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