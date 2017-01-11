США обвинили в коррупции брата и племянника бывшего генсека ООН

Родственников Пана Ги Муна обвиняют в даче взятки государственному чиновнику

Власти США предъявили брату и племяннику бывшего генерального секретаря Организации объединенных наций Пан Ги Муна обвинения в сговоре с целью подкупа государственного чиновника. Об этом сообщает Би-би-си.

Родственников экс-генсека обвиняют в попытке дать взятку должностному лицу из неназванной ближневосточной страны, чтобы уговорить его приобрести комплекс зданий на государственные деньги.

Племянник Ги Муна был арестован и позже вышел под залог в 250 тысяч долларов. Его отца власти арестовывать не стали.

Как сообщается, в 39-страничном обвинительном заключении говорится, что Пан Ги Сан и его сын, агент по недвижимости в Манхэттене, рассчитывали получить многомиллионную комиссию со сделки о продаже на сумму до 800 млн долларов.

Согласно обвинению, они выплатили миллионы долларов взяток и пытались воспользоваться влиянием своей семьи, чтобы убедить чиновника организовать покупку комплекса на деньги государственного фонда благосостояния.

31 декабря генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сегодня оставил свой пост и улетел на родину - в Южную Корею.

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