Тиллерсон оказался владельцем акций российского Яндекса

Согласно опубликованным финансовым отчетам, активы Рекса Тиллерсона включают инвестиции в Китае и России

Кандидат на пост государственного секретаря США в администрации избранного президента Дональда Трампа Рекс Тиллерсон владеет активами в российских и китайских компаниях на сумму почти $500 млн. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на официальные документы.

Финансовая отчестность Тиллерсона была раскрыта в ходе официальной проверки его деятельности, как возможного будущего государственного чиновника.

Стоимость принадлежащих Тиллерсону акций Яндекса составляет от $1 до $15 тыс.

Также он владеет акциями китайских компаний, в том числе Alibaba, на общую сумму от $109 до $361 тыс.

Как отмечают журналисты, Тиллерсону, вероятно, придется отказаться от владения акциями предприятий, как он уже это сделал с компаний ExxonMobil.

18 декабря по данным издания The Guardian, главный кандидат на пост государственного секретаря США оказался владельцем российско-американской нефтяной компании.

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