Тиллерсон оказался владельцем акций российского Яндекса
Кандидат на пост государственного секретаря США в администрации избранного президента Дональда Трампа Рекс Тиллерсон владеет активами в российских и китайских компаниях на сумму почти $500 млн. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на официальные документы.
Финансовая отчестность Тиллерсона была раскрыта в ходе официальной проверки его деятельности, как возможного будущего государственного чиновника.
Стоимость принадлежащих Тиллерсону акций Яндекса составляет от $1 до $15 тыс.
Также он владеет акциями китайских компаний, в том числе Alibaba, на общую сумму от $109 до $361 тыс.
Как отмечают журналисты, Тиллерсону, вероятно, придется отказаться от владения акциями предприятий, как он уже это сделал с компаний ExxonMobil.
18 декабря по данным издания The Guardian, главный кандидат на пост государственного секретаря США оказался владельцем российско-американской нефтяной компании.
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