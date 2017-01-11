Тиллерсон: Россия должна ответить за свои действия

Действия России на мировой арене спровоцированы слабостью позиции США, сказал кандидат на пост госсекретаря в администрации новоизбранного президента

Кандидат на пост госсекретаря в администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа Рекс Тиллерсон выразил обеспокоенность действиями России на мировой арене и заявил, что она должна ответить за свои действия. Об этом сообщает Reuters.

"В то время как Россия стремится к уважению на мировой арене, ее недавние действия игнорировали американские интересы. Россия должна знать, что мы будем ответственными в отношении наших обязательств и наших союзников, и Россия должна ответить за свои действия", - сказал Тиллерсон.

Он считает, что действия России на мировой арене спровоцированы слабостью позиции США.

"Наши союзники по НАТО правы, когда выражают тревогу из-за России. Но это произошло при отсутствии американского лидерства, эти двери были оставлены открытыми и непреднамеренные сигналы были отправлены", - отметил Тиллерсон.

11 января сообщалось, что Тиллерсон владеет активами в российских и китайских компаниях на сумму почти $500 млн.

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