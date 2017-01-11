Пентагон: США вряд ли будут сбивать баллистическую ракету КНДР

Получить данные разведки об уровне технологий Пхеньяна может быть полезнее, чем перехватывать ракету во время ее испытаний, считают в Минобороны США

Военным подразделений ПРО американской армии, возможно, и не придется сбивать северокорейскую межконтинентальную баллистическую ракету. Вашингтон может ограничиться позицией наблюдателя, если очередные испытания МБР Пхеньяном не будут представлять угрозу США и союзникам, заявил глава Пентагона Эштон Картер.

Как пишет агентство Голос Америки, на заключительном брифинге перед уходом с должности в конце месяца Картер заявил, что военные используют тестовые запуски КНДР для сбора разведданных о потенциальных возможностях ракетных технологий Северной Кореи.

"Если ракета будет представлять угрозу, она будет перехвачена. Если же нет, мы можем и не пойти на это, поскольку нам может быть более выгодно, во-первых, сохранить средства перехвата и, во-вторых, извлечь информацию из этого полета", - сказал он.

Читайте также: Глава Пентагона: США готовы сбивать ракеты КНДР

9 сентября 2016 года КНДР официально подтвердила, что провела пятый этап ядерных испытаний. 11 сентября того же года Пхеньян потребовал от США признать Северную Корею государством, владеющим ядерным оружием.

1 января 2017 года диктатор КНДР Ким Чен Ын заявил, что подготовка к запуску межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) подходит к завершающему этапу. Спустя два дня избранный президент США Дональд Трамп отреагировал на это заявление, написав в соцсети: "Этого не будет".

4 января Вашингтон пригрозил Северной Корее новыми санкциями, а уже 8 января Пхеньян заявил о готовности к очередному испытательному запуску МБР "в любое время и в любом месте".

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.