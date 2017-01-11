Генсек: ООН нужно больше работать над предотвращением конфликтов

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что ООН должна прилагать больше усилий к тому, чтобы предотвращать войну, а не ждать, пока возникнет конфликт

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал страны-члены Организации объединить усилия по предотвращению конфликтов, так как мировому порядку угрожает серьезная опасность. Об этом он сказал в своем первом после вступления в должность обращении к членам Совета Безопасности ООН, передает центр новостей ООН.

"Мы должны изменить подход к сохранению мира и обеспечению безопасности, - заявил он. - Десятилетиями мы реагировали на конфликт. В будущем мы должны прилагать намного больше усилий к тому, чтобы предотвращать войну и поддерживать мир", - заявил Гутерреш.

Генеральный секретарь рассказал об учреждении поста старшего Советника, задача которого - распознавать ранние признаки грядущего конфликта и разрабатывать ответные меры.

Он призвал международное сообщество не относиться к войне как к чему-то неизбежному. По его словам, "это вопрос выбора".

"Возможно, это происходит потому, что успешное предотвращение катастрофы не привлекает внимания. Там, где удалось избежать кризиса, нет телевизионных камер", - отметил глава ООН. .

1 января 2017 года Гутерреш призвал всех 2017 год сделать годом мира.

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