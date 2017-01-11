В США суд приговорил к смертной казни убийцу прихожан в церкви

Вынесенный вердикт стал первым в истории США смертным приговором за преступление на почве расовой ненависти

Суд в Северной Каролине приговорил к смертной казни Диланна Руфа, признанного виновным в убийстве девяти человек в методистской церкви американского города Чарльстон в штате Южная Каролина в 2015 году. Казнь должна быть осуществлена путем смертельной инъекции, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

Руф признал себя виновным в расстреле прихожан церкви, объяснив преступление расистскими мотивами. Обвинение против Руфа состояло из 33 пунктов, включающих убийство и преступление на почве ненависти. Вынесенный вердикт стал первым в истории США смертным приговором за преступление на почве расовой ненависти.

18 июня 2015 года сообщалось, что в американском городе Чарльстон неизвестный открыл стрельбу в церкви, основными прихожанами которой являются афроамериканцы.

Убийца более 70 раз выстрелил из пистолета по людям. В результате нападения погибли шесть женщин и трое мужчин, в том числе местный пастор и сенатор законодательного собрания штата Южная Каролина Клемент Пинкни.

Виновным оказался Руф, которому на момент совершения преступления был 21 год.

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