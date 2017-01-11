В Бельгии заглушили реактор АЭС: пострадала сотрудница

Инцидент в машинном зале бельгийской АЭС Дуль произошел почти сутки назад, жизни пострадавшей от утечки пара сотрудницы уже ничего не угрожает

На бельгийской атомной электростанции Дуль неподалеку от Антверпена был остановлен четвертый реактор - сработала система автоматической защиты из-за утечки пара в машинном зале. Об этом сообщает местный сайт Sudinfo.

Инцидент произошел вчера, 10 января, около 13:30 по местному времени в неядерной части энергоблока. Причины происшествия выясняются; вероятно, это произошло из-за сбоя в электропитании.

Вследствие утечки пара была тяжело ранена сотрудница АЭС, жизнь которой, однако, уже вне опасности.

Как пишет источник, компания-оператор Engie Electrabel намерена произвести перезагрузку системы реактора уже сегодня.

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В начале января реактор №1 на АЭС Дуль был заглушен уже через трое суток после рестарта 30 декабря.

В Бельгии в рабочем состоянии находятся семь ядерных реакторов: четыре на АЭС Дуль и три - на АЭС Тианж. Соседние страны неоднократно высказывали опасения из-за участившихся внештатных ситуаций на устаревающих бельгийских энергоблоках. Возраст реакторов №1 и №2 на станции Дуль перевалил 40-летний рубеж.





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