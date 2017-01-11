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В Бельгии заглушили реактор АЭС: пострадала сотрудница

11.01.2017 10:31
Инцидент в машинном зале бельгийской АЭС Дуль произошел почти сутки назад, жизни пострадавшей от утечки пара сотрудницы уже ничего не угрожает
В Бельгии заглушили реактор АЭС: пострадала сотрудница
Фото: ЕРА

На бельгийской атомной электростанции Дуль неподалеку от Антверпена был остановлен четвертый реактор - сработала система автоматической защиты из-за утечки пара в машинном зале. Об этом сообщает местный сайт Sudinfo.

Инцидент произошел вчера, 10 января, около 13:30 по местному времени в неядерной части энергоблока. Причины происшествия выясняются; вероятно, это произошло из-за сбоя в электропитании.

Вследствие утечки пара была тяжело ранена сотрудница АЭС, жизнь которой, однако, уже вне опасности.

Как пишет источник, компания-оператор Engie Electrabel намерена произвести перезагрузку системы реактора уже сегодня.

Спецпроект ЛІГА.netЯдерный рубикон. 30 лет спустя

В начале января реактор №1 на АЭС Дуль был заглушен уже через трое суток после рестарта 30 декабря.

В Бельгии в рабочем состоянии находятся семь ядерных реакторов: четыре на АЭС Дуль и три - на АЭС Тианж. Соседние страны неоднократно высказывали опасения из-за участившихся внештатных ситуаций на устаревающих бельгийских энергоблоках. Возраст реакторов №1 и №2 на станции Дуль перевалил 40-летний рубеж.


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ЛIГАБiзнесIнформ
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