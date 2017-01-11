В Китае посчитали игру Pokemon Go опасной и не выдали лицензию

Власти КНР считают игру слишком опасной для жизни граждан, так как были зафиксированы случаи ДТП из-за Pokemon Go

Государственное управление Китайской народной республики по делам печати, радиовещания, кинематографии и телевидения не выдало лицензию Pokemon Go. Об этом сообщает агентство Reuters.

Суть игры в том, чтобы вокруг реальных объектов охотиться на виртуальных персонажей японского мультфильма на экранах смартфонов. Кроме того, игра использует данные геолокации от запрещенного в Китае сервиса Google Maps.

Власти КНР считают игру слишком опасной для жизни граждан из-за якобы "угрозы безопасности географической информации, а также транспортной и личной безопасности потребителей". Были зафиксированы случаи, когда из-за Pokemon Go игроки попадали в ДТП.

5 августа 2016 года собор Святого Николая Московского патриархата РПЦ в Вене обратилась с жалобой к разработчикам игры Pokemon Go из-за покемона, появившегося на алтаре. Местные СМИ отметили, что в других странах церковь, наоборот, приветствует появление покемонов в храмах, рассчитывая с их помощью привлечь новых прихожан.

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