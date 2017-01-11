USD:  27.27  27.98   EUR:  28.56  29.70  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Трамп прокомментировал информацию о компромате: Охота на ведьм

11.01.2017 11:03
По данным СМИ, представленный на прошлой неделе доклад о вмешательстве РФ в выборы в США содержит информацию о собранном Россией компромате на Трампа
Трамп прокомментировал информацию о компромате: Охота на ведьм
Дональд Трамп (фото - EPA)

Избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал в своем Twitter сообщения СМИ о якобы наличии у российских спецслужб компромата на нового американского лидера.

"Фейковые новости - тотальная политическая охота на ведьм!" - написал Трамп.



10 января 2017 года американские СМИ сообщили о том, что засекреченный доклад, представленный на прошлой неделе Трампу и действующему президенту США Бараку Обаме, содержит, в том числе, утверждения о том, что российские спецслужбы собирали компрометирующую личную и финансовую информацию об избранном президенте.

Читайте также: Победа Трампа сделала российских миллиардеров богаче на $29 млрд

Данная информация была представлена в документе, который прилагался к докладу спецслужб США о вмешательстве РФ в президентские выборы. В то же время сообщалось, что многие существенные детали в записях о Трампе пока не подтверждаются.

Специальный советник Трампа Майкл Коэн, который, согласно докладу, в августе 2016 года тайно встречался в Праге с представителями Кремля, заявил, что никогда не был ни в Чехии, ни в России, и назвал доклад ложью, цель которой - очернить 45-го президента США.

6 января ФБР, ЦРУ и АНБ опубликовали совместный доклад, который подтверждает вмешательство России в президентские выборы в США.

Читайте также: Советник Трампа не исключает отмену некоторых санкций против РФ

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 