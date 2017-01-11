Трамп прокомментировал информацию о компромате: Охота на ведьм
Избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал в своем Twitter сообщения СМИ о якобы наличии у российских спецслужб компромата на нового американского лидера.
"Фейковые новости - тотальная политическая охота на ведьм!" - написал Трамп.
FAKE NEWS - A TOTAL POLITICAL WITCH HUNT!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 січня 2017 р.
10 января 2017 года американские СМИ сообщили о том, что засекреченный доклад, представленный на прошлой неделе Трампу и действующему президенту США Бараку Обаме, содержит, в том числе, утверждения о том, что российские спецслужбы собирали компрометирующую личную и финансовую информацию об избранном президенте.
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Данная информация была представлена в документе, который прилагался к докладу спецслужб США о вмешательстве РФ в президентские выборы. В то же время сообщалось, что многие существенные детали в записях о Трампе пока не подтверждаются.
Специальный советник Трампа Майкл Коэн, который, согласно докладу, в августе 2016 года тайно встречался в Праге с представителями Кремля, заявил, что никогда не был ни в Чехии, ни в России, и назвал доклад ложью, цель которой - очернить 45-го президента США.
6 января ФБР, ЦРУ и АНБ опубликовали совместный доклад, который подтверждает вмешательство России в президентские выборы в США.
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