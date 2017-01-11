Секретарь Путина: У Кремля нет компромата на Трампа, это чушь

В РФ утверждают, что занимаются "налаживанием сотрудничества" с США и не собирали компромат как на Трампа, так и на его соперницу по выборам Клинтон

В Кремле сообщения западных СМИ о наличии у спецслужб РФ компромата на избранного президента США Дональда Трампа назвали "абсолютным вымыслом". В таких словах прокомментировал сведения о том, что Москва по меньшей мере пять лет снабжала Трампа информацией о его бизнес- и политических оппонентах, а также собирала компрометирующие данные на самого республиканца, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет служба Би-би-си.

"У Кремля нет компромата на Трампа, информация не соответствует действительности и является ничем иным, как абсолютным вымыслом", - заявил он.

Песков добавил, что на соперницу Трампа по прошедшим выборам Хиллари Клинтон у Москвы также якобы нет никакого компромата.

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10 января 2017 года онлайн-издание BuzzFeed опубликовало неподтвержденный достоверными источниками "документ", который якобы был передан Трампу американской разведкой США. В его тексте говорится, что у РФ "есть компромат" самого различного плана на 45-го американского президента.

У Трампа отрицают получение такого "доклада" и открещиваются от информации о том, что спецслужбы РФ собирали для него инсайд, а сам он в соцсети написал, что "это фальшивые новости - настоящая охота на ведьм".

Реагируя на скандал, редактор одного из американских таблоидов заявил, что "даже Трамп заслуживает журналистской честности". В WikiLeaks отметили, что стиль, в котором написал "доклад", и изложенные в нем факты "не демонстрируют достоверности".

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