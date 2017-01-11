Фийон ратует за пресечение иммиграции и квоты для нерезидентов

Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон, противник санкций в отношении РФ, выступит в Ницце с речью о необходимости ужесточения правил иммиграции

Кандидат в президенты Франции от местных консерваторов Франсуа Фийон призывает сократить иммиграцию до "жесткого минимума" методом квотирования. Об этом агентству Reuters рассказал его неназванный помощник.

В случае победы на выборах Фийон намерен призвать ЕС ужесточить политику предоставления убежища мигрантам, чтобы уменьшить угрозу исламистского терроризма на континенте.

Ожидается, что 62-летний прокремлевский кандидат объявит о своих планах на этот счет сегодня по время выступления в Ницце. В этом городе прошлым летом выходец из Туниса на 19-тонном грузовике задавил 86 человек среди прогуливающихся на набережной.

"Франсуа Фийон едет в Ниццу не провозглашать о том, что Франция должна выйти из Шенгенского соглашения. Он заявит о том, что нужно ввести иммиграционные квоты", - сказал помощник политика.

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Осенью 2016 года Фийон победил на праймериз правых и, по данным соцопросов, является фаворитом предстоящих президентских выборов, первый тур которых назначен на 23 апреля, а второй - на 7 мая. Конкуренцию политику может составить лидер ультраправой партии Национальный фронт Марин Ле Пен, которую также считают прокремлевским кандидатом.

Фийон выступает за отмену санкций против РФ из-за того, что "санкционная политика Запада провалилась", и намерен выстроить в случае победы на выборах "крепкие и чистосердечные" отношения с Москвой. По мнению французского политолога Франсуазы Том, политика терпеливого завоевания Путиным контроля на элитами и общественным мнением в Европе дает свои результаты "выборы за выборами", а журналист Николь Энен из L'Obs написал, что Фийон - не русофил, а "путинофил".