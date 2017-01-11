В Германии стало меньше желающих получить статус беженца
В 2016 году число соискателей статуса беженца в Германии снизилось практически втрое. За статусом обратились 280 тысяч человек. В 2015 году таких было 890 тысяч. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Томас де Мезьер, передает ВВС.
По его мнению, на снижение притока беженцев повлияла сделка между ЕС и Турцией, а также перекрытие популярного у беженцев пути к Германии через Балканы.
Многие люди, которые прибыли в страну в 2015 году, подали заявление на получение статуса беженца лишь в 2016 году. То есть, количество людей, реально въехавших в Германию в прошлом году, может быть еще ниже.
Также известно, что 55 тысяч мигрантов в 2016 году покинули Германию и вернулись на родину. По данным немецких СМИ, в основном покинули страну выходцы с Западных Балкан, у которых не было шанса получить статус беженца в Германии.
Отчасти рост числа желающих покинуть Германию связан с тем, что правительство в случае добровольного отъезда выплачивает семьям мигрантов компенсации, включая транспортные расходы.
9 января канцлер Германии Ангела Меркель призвала ускорить отправку на родину беженцев, которым отказано в предоставлении убежища.
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