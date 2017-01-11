Трамп: Россия никогда не пыталась давить на меня

Избранный президент США заявил, что с РФ его не связывают никакие дела. По его мнению, спецслужбы должны были не допустить утечки фейка о компромате

Избранный президент США Дональд Трамп утверждает, что у него нет никаких связей с Россией и Кремль никогда не пытался на него давить. Об этом политик написал в своем Twitter, продолжая отрицать наличие у РФ каких-либо компроматов на нового американского лидера.



"Россия никогда не пыталась использовать рычаги давления на меня. Меня с Россией не связывают никакие дела - ни сделки, ни кредиты, ничего!" - заявил Трамп.

Он подчеркнул, что сама Москва назвала информацию о компромате полнейшей чушью.

Избранный президент также отметил, что выиграл выборы легко, а нечистые на руку конкуренты пытаются преуменьшить "нашу победу" с помощью фейковых новостей.

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"Спецслужбы должны были не допустить предания этого фейка огласке. Последний выстрел в меня. Мы живем в нацистской Германии?" - резюмировал Трамп.

10 января 2017 года американские СМИ сообщили о том, что засекреченный доклад, представленный на прошлой неделе Трампу и действующему президенту США Бараку Обаме, содержит, в том числе, утверждения о сборе российскими спецслужбами компрометирующей личной и финансовой информации об избранном президенте.

Данная информация была представлена в документе, который прилагался к докладу спецслужб США о вмешательстве РФ в президентские выборы. Якобы полную версию этого не подтвержденного достоверными источниками документа опубликовало онлайн-издание BuzzFeed. Сообщалось, что многие существенные детали в записях о Трампе пока не подтверждаются.

В команде избранного президента отрицают получение такого "доклада" и открещиваются от информации о собранном российскими спецслужбами компромате. Сам Трамп в соцсети написал, что "фальшивые новости - тотальная политическая охота на ведьм".

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Реагируя на скандал, редактор одного из американских таблоидов заявил, что "даже Трамп заслуживает журналистской честности". В WikiLeaks отметили, что стиль, в котором написан "доклад", и изложенные в нем факты "не демонстрируют достоверности".

В Кремле сообщения западных СМИ о наличии у спецслужб государства-агрессора компромата на Трампа назвали"абсолютным вымыслом".

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