В музее Уэльса десять лет хранили боевые снаряды

Представители музея были уверены в безопасности экспонатов, поскольку ранее несколько специалистов проверяли снаряды и сочли их разряженными

Два артиллерийских снаряда XIX века, хранившиеся в музее округа Кередигион в Уэльсе, оказались боевыми, передает Би-би-си.

Они были найдены в 1880-е годы недалеко от города Кардигана и последние десять лет находились в запасниках музея.

Представители музея рассказали, что были уверены в безопасности экспонатов, поскольку ранее несколько специалистов проверяли снаряды и сочли их разряженными.

Однако последнее обследование, проведенное профессиональными взрывотехниками, выявило наличие в старинных боеприпасах некоторого количества взрывчатки.





Фото: bbc.com/Ceredigion council

Саперы вывезли оба снаряда из музея и подорвали их за городом, на пустынном берегу.

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