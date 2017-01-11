В музее Уэльса десять лет хранили боевые снаряды
Два артиллерийских снаряда XIX века, хранившиеся в музее округа Кередигион в Уэльсе, оказались боевыми, передает Би-би-си.
Они были найдены в 1880-е годы недалеко от города Кардигана и последние десять лет находились в запасниках музея.
Представители музея рассказали, что были уверены в безопасности экспонатов, поскольку ранее несколько специалистов проверяли снаряды и сочли их разряженными.
Однако последнее обследование, проведенное профессиональными взрывотехниками, выявило наличие в старинных боеприпасах некоторого количества взрывчатки.
Фото: bbc.com/Ceredigion council
Саперы вывезли оба снаряда из музея и подорвали их за городом, на пустынном берегу.
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