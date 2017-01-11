В Британии мужчина перерезал себе горло в зале суда

Суд признал 33-летнего Лукаша Роберта Павловски виновным в сексуальных домогательствах к продавщице, которую он схватил и поцеловал

Мужчина перерезал себе горло в магистратском суде английского города Хаверфордуэст, где он ожидал оглашения приговора за сексуальные домогательства. Об этом сообщает ВВС.

Ранее суд признал 33-летнего Лукаша Роберта Павловски виновным в сексуальных домогательствах к продавщице, которую он схватил и поцеловал. Этот эпизод попал на видеокамеру, после чего мужчина был арестован.

Павловски доставили в больницу на вертолете. Врачи расценивают его рану как серьезную.

Пока неясно, откуда у подсудимого взялось холодное оружие - здание суда хорошо охраняется, а на входе установлены металлоискатели.

Репортер газеты Western Telegraph, которая находилась в суде во время инцидента, рассказала, что Павловски попросил разрешения выйти в туалет. Он быстро вернулся, прошел к скамье подсудимых, но не стал садиться, а внезапно "начал неистово наносить удары себе по горлу".

По словам репортера, судебные приставы немедленно вызвали скорую помощь, а до приезда врачей оказали мужчине первую помощь.

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