Трамп о возможных контактах с проститутками: Я боюсь микробов
Комментируя информацию о своих возможных сексуальных контактах с проститутками, избранный президент США Дональд Трамп назвал себя гермофобом (боязнь заражения микробами - ред.). Об этом сообщает Укринформ.
"Кто-нибудь действительно верит в эту историю. Я также в определенной степени гермофоб. Поверьте мне...", - заявил Трамп, что вызвало смех в зале.
Он также заверил, что, находясь за рубежом, ведет себя очень осторожно, помня о возможности скрытого видеонаблюдения.
"Я очень осторожен ... Я окружен охранниками ... Я всегда говорю им быть очень осторожными, так как в гостиничных номерах, все равно, где вы будете, там будут камеры", - отметил Трамп.
Он также рассказал об обстоятельствах визита в Россию, в ходе которого якобы был собран компромат на него.
"Я был в России несколько лет назад на конкурсе Мисс Вселенная, который прошел очень успешно в Москве. Тогда говорил многим людям - будьте осторожны, если вы не хотите увидеть себя по телевизору вечером, камеры везде", - рассказал Трамп.
10 января 2017 года онлайн-издание BuzzFeed опубликовало неподтвержденный достоверными источниками "документ", который якобы был передан Трампу американской разведкой США. В его тексте говорится, что у РФ "есть компромат" самого различного плана на 45-го американского президента.
У Трампа отрицают получение такого "доклада" и открещиваются от информации о том, что спецслужбы РФ собирали для него инсайд, а сам он в соцсети написал, что "это фальшивые новости - настоящая охота на ведьм".
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