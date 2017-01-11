Жертвами конфликта в Йемене стали 1400 детей - ООН
11.01.2017 23:59
В ЮНИСЕФ призывают сделать школы местами, где дети могут быть в безопасности и не рисковать жизнями; с марта 2015 в стране разрушили две тысячи школ
Фото: EPA
С момента эскалации конфликта в Йемене в марте 2015 года в стране погибли около 1400 детей и еще 2140 пострадали. Об этом сообщает Центр новостей ООН.
По информации ЮНИСЕФ, в результате последней атаки около школы в Сане была убита одна девочка и еще четыре получили ранения.
За время конфликта около двух тысяч школ были разрушены, повреждены или используются для военных целей.
Представитель ЮНИСЕФ в Йемене подчеркивает, что дети не должны рисковать своими жизнями, когда идут в школу.
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