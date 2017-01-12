Тиллерсон поддерживает передачу Украине летального оружия

Тиллерсон считает, что нужно поддержать Украину и дать возможность для самозащиты в случае дальнейшей агрессии

Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон на слушаниях в Сенате заявил, что готов был бы поддержать предоставление Украине летального оружия, передает Укринформ.



"Принятие подобного решения требует консультаций с Национальным советом по безопасности и вклада других, однако я бы поддержал это", - сказал Тиллерсон в ответ на вопрос о необходимости поставки в Украину летального оборонительного оружия.



Кандидат на пост госсекретаря отметил, что важно помогать Украине защищать себя от дальнейшей агрессии.



"Надеюсь, режим прекращения огня будет соблюдаться, однако при отсутствии этого нам важно поддержать их возможности самозащиты", - заявил Тиллерсон.

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