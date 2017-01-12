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США расширили санкции против КНДР

12.01.2017 02:59
В расширенный санкционный список попали чиновники правительства или правящей партии КНДР, в том числе сестра Ким Чен Ына
США расширили санкции против КНДР
Фото: EPA

Министерство финансов США добавило семь чиновников КНДР в санкционный список. Об этом сообщает Reuters.

В список внесли также сестру лидера Северной Кореи Ким Чен Ына

Санкции расширили с связи с нарушениями прав человека режимом КНДР, введением цензуры и бесчеловечным поведением. 

Известно, что в список внесли имена шестерых мужчин и одной женщины. 

В докладе относительно ситуации в КНДР говорится, что в Пхеньяне продолжаются убийства без приговора, насильственные исчезновения, незаконные аресты и задержания, принудительный труд и пытки. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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