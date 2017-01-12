США расширили санкции против КНДР

В расширенный санкционный список попали чиновники правительства или правящей партии КНДР, в том числе сестра Ким Чен Ына

Министерство финансов США добавило семь чиновников КНДР в санкционный список. Об этом сообщает Reuters.



В список внесли также сестру лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.



Санкции расширили с связи с нарушениями прав человека режимом КНДР, введением цензуры и бесчеловечным поведением.



Известно, что в список внесли имена шестерых мужчин и одной женщины.



В докладе относительно ситуации в КНДР говорится, что в Пхеньяне продолжаются убийства без приговора, насильственные исчезновения, незаконные аресты и задержания, принудительный труд и пытки.



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