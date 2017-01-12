В Грузии ранен зять президента
Зять президента Грузии ранен в Тбилиси. Об этом сообщает телеканал Rustavi2.
Миндиа Гогочури был госпитализирован. Место происшествия перекрыли правоохранители.
Как сообщает Грузия.online в МВД говорят только, что следствие ведется по статьям 118 и 236-е - умышленное нанесение легкого повреждения здоровью и незаконное ношение-хранение-приобретение оружия.
Миндиа Гогочури является супругом дочери первой леди Маки Чичуа. Его в июле 2016 года вызвали в прокуратуру в связи с заявлением президента, в котором Маргвелашвили заявлял о давлении на членов его семьи. Прокуратура по этому делу допросила зятя президента и его друга Михаила Татарашвили.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
20:03
-
вчера
17:25
-
вчера
17:46
-
вчера
17:01
-
вчера
16:50
Новости партнеров
- 164209
- 56412
- 37573
- 24719
- 23764