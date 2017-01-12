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В Грузии ранен зять президента

12.01.2017 04:29
Зятя президента Миндиа Гогочури госпитализировали, в МВД Грузии говорят, что ведется следствие
В Грузии ранен зять президента
Фото: rustavi2.com

Зять президента Грузии ранен в Тбилиси. Об этом сообщает телеканал Rustavi2.

Миндиа Гогочури был госпитализирован. Место происшествия перекрыли правоохранители. 

Как сообщает Грузия.online в МВД говорят только, что следствие ведется по статьям 118 и 236-е - умышленное нанесение легкого повреждения здоровью и незаконное ношение-хранение-приобретение оружия.

Миндиа Гогочури является супругом дочери первой леди Маки Чичуа. Его в июле 2016 года вызвали в прокуратуру в связи с заявлением президента, в котором Маргвелашвили заявлял о давлении на членов его семьи. Прокуратура по этому делу допросила зятя президента и его друга Михаила Татарашвили.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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