В Латвию на службу прибудут 300 испанских солдат

Военные из Испании прибудут на базу в селе Адажи весной 2017 года, там расположен полигон Национальных вооруженных сил Латвии

Испания предоставит 300 солдат для батальона НАТО в Латвии, которым командует Канада. Об этом сообщил министр обороны Раймондс Бергманис, передает Deutsche Welle.



Боевая группа в Латвии составит 1100-1200 солдат. Также своих солдат направят Албания, Италия, Польша и Словения.



Ожидается, что первые военнослужащие прибудут на военную базу в Адажи весной 2017 года.



Латвия хочет вложить в развитие инфраструктуры села Адажи, где находится полигон Национальных вооруженных сил, около 7 млн евро. Практические детали миссии будут обсуждать в Оттаве в конце января.



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