В Латвию на службу прибудут 300 испанских солдат
Испания предоставит 300 солдат для батальона НАТО в Латвии, которым командует Канада. Об этом сообщил министр обороны Раймондс Бергманис, передает Deutsche Welle.
Боевая группа в Латвии составит 1100-1200 солдат. Также своих солдат направят Албания, Италия, Польша и Словения.
Ожидается, что первые военнослужащие прибудут на военную базу в Адажи весной 2017 года.
Латвия хочет вложить в развитие инфраструктуры села Адажи, где находится полигон Национальных вооруженных сил, около 7 млн евро. Практические детали миссии будут обсуждать в Оттаве в конце января.
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