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В Латвию на службу прибудут 300 испанских солдат

12.01.2017 05:58
Военные из Испании прибудут на базу в селе Адажи весной 2017 года, там расположен полигон Национальных вооруженных сил Латвии
В Латвию на службу прибудут 300 испанских солдат
Фото: EPA

Испания предоставит 300 солдат для батальона НАТО в Латвии, которым командует Канада. Об этом сообщил министр обороны Раймондс Бергманис, передает Deutsche Welle.

Боевая группа в Латвии составит 1100-1200 солдат. Также своих солдат направят Албания, Италия, Польша и Словения.

Ожидается, что первые военнослужащие прибудут на военную базу в Адажи весной 2017 года.

Латвия хочет вложить в развитие инфраструктуры села Адажи, где находится полигон Национальных вооруженных сил, около 7 млн евро. Практические детали миссии будут обсуждать в Оттаве в конце января.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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