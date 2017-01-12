WSJ назвал имя автора доклада о якобы компромате на Трампа
Автором доклада о якобы компромате на избранного президента США Дональда Трампа является бывший сотрудник британской разведки, а сейчас директор частной фирмы в Лондоне Orbis Business Intelligence Ltd Кристофер Стил. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Второй директор фирмы - Кристофер Барроуз. Он не подтвердил и не опроверг, что компания Orbis Business Intelligence сделала доклад. Стил отказался от интервью, а его сосед сказал, что тот несколько дней в отъезде.
10 января 2017 года онлайн-издание BuzzFeed опубликовало неподтвержденный достоверными источниками "документ", который якобы был передан Трампу американской разведкой США. В его тексте говорится, что у РФ "есть компромат" самого различного плана на 45-го американского президента.
У Трампа отрицают получение такого "доклада" и открещиваются от информации о том, что спецслужбы РФ собирали для него инсайд, а сам он в соцсети написал, что "это фальшивые новости - настоящая охота на ведьм".
Реагируя на скандал, редактор одного из американских таблоидов заявил, что "даже Трамп заслуживает журналистской честности". В WikiLeaks отметили, что стиль, в котором написал "доклад", и изложенные в нем факты "не демонстрируют достоверности".
Трамп отрицает все обвинения.
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