WSJ назвал имя автора доклада о якобы компромате на Трампа

Над докладом предположительно работала лондонская фирма Orbis Business Intelligence, директором которой является бывший сотрудник британской разведки

Автором доклада о якобы компромате на избранного президента США Дональда Трампа является бывший сотрудник британской разведки, а сейчас директор частной фирмы в Лондоне Orbis Business Intelligence Ltd Кристофер Стил. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.



Второй директор фирмы - Кристофер Барроуз. Он не подтвердил и не опроверг, что компания Orbis Business Intelligence сделала доклад. Стил отказался от интервью, а его сосед сказал, что тот несколько дней в отъезде.