Фийон легко победит Ле Пен во 2-м туре выборов во Франции - опрос

Популярность консерватора Фийона снизилась, но для убедительной победы в возможном втором туре выборов президента Франции ее хватит, говорят социологи

Прокремлевский кандидат на предстоящих выборах президента Франции Франсуа Фийон победит еще одного "друга Путина" Марин Ле Пен, если оба они выйдут во второй тур. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования РОР-2017, пишет агентство Reuters.

По данным социологов, если бы второй тур выборов состоялся на этой неделе, Фийон выиграл бы его с 63% голосов избирателей, значительно опередив Ле Пен (37%).

При этом, отмечают социологи, кандидат от консерваторов немного растерял популярность, и в первом туре набрал бы 24%. Месяц назад этот показатель был на уровне 27,5%. Во второму туре Фийону помогут победить голоса избирателей, которые могли бы отдать их кандидатам от центристов и социалистов.

На третьем месте по популярности (16-20% в первом туре) в президентской гонке - экс-министр экономики в правительстве Олланда Эмманюэль Макрон. Он баллотируется как независимый кандидат и может составить конкуренцию лидерам. Если центрист Франсуа Байру выйдет из гонки, его 5% могут перейти Макрону.

Погрешность соцопроса не превышает 3,3%, он был проведет 6-8 января 2017 года среди 946 граждан Франции, имеющих право голоса.

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Осенью 2016 года Фийон победил на праймериз правых и является фаворитом предстоящих президентских выборов, первый тур которых назначен на 23 апреля, а второй - на 7 мая. Конкуренцию политику может составить лидер ультраправой партии Национальный фронт Марин Ле Пен, которую также считают прокремлевским кандидатом. Фийон выступает за отмену санкций против РФ из-за того, что "санкционная политика Запада провалилась", и намерен выстроить в случае победы на выборах "крепкие и чистосердечные" отношения с Москвой. Читайте также: Битва друзей Путина: какой может стать новая Франция

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