Маккейн: С Путиным поможет лишь принцип Рейгана - мир через силу
Российский президент Владимир Путин понимает исключительно язык силы, а попытки троих американских лидеров провести "перезагрузку" отношений США с РФ ни к чему не привели. Такого мнения придерживается сенатор-республиканец Джон Маккейн, о чем он заявил в интервью агентству Deutsche Welle.
"Я видел трех президентов - Буша, Клинтона и Обаму, - веривших в то, что они могут построить новые взаимоотношения с Путиным", - заявил политик.
После того, как эти попытки навести мосты между США и РФ ни к чему не привели, единственной возможной стратегией в отношениях с главой Кремля, считает Маккейн, является "возвращение к принципам Рональда Рейгана - достижение мира через силу".
"Единственное, что в состоянии понять Путин, - это сила. Что цена агрессии может оказаться выше, чем та, которую он готов заплатить", - отметил сенатор, назвав Путина "убийцей", "бандитом" и "продуктом КГБ".
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Маккейн заявил, что доволен признанием избранного президента США Дональда Трампа факта ответственности России за хакерские атаки во время избирательной кампании. "Нет никаких сомнений" в участии РФ в кибератаках, отметил сенатор.
Республиканец признал необходимость переговоров с Путиным, но "только с позиции силы". 80-летний Маккейн отметил, что не знает, сможет ли Трамп вести с Путиным именно такой диалог.
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