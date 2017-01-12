Сенат США дал старт отмене реформы здравоохранения Obamacare

Верхняя палата Конгресса поддержала подготовку законопроекта об отмене реформы, запущенной по инициативе Барака Обамы в 2010 году

Верхняя палата Конгресса США - Сенат - проголосовала за запуск процесса отмены реформы здравоохранения, внедренной при президентстве Барака Обамы и получившей название Obamacare. Об этом сообщает служба Би-би-си.

На рассмотрение сенаторами был вынесен вопрос целесообразности подготовки законопроекта об отмене реформы. В итоге за разработку документа было отдано 51 голос, против - 48.

Следующий этап - голосование в Палате представителей, где, как ожидается, этот вопрос также будет поддержан. Сейчас большинством в обеих палатах Конгресса обладает Республиканская партия, выступавшая против Obamacare еще во время принятия решения о проведении реформы.

Если начало отмены Obamacare поддержит и нижняя палата, профильные комитеты приступят к разработке соответствующего законопроекта, который может быть вынесен на голосование уже через месяц.

4 января 2017 года сообщалось о том, что избранный президент США Дональд Трамп, вступив на пост, первым делом отменит медицинскую реформу своего предшественника.

В связи с требованием Трампа упразднить Obamacare как можно скорее существует вероятность, что Конгресс проголосует за отмену реформы еще до того, как ей найдут достойную замену.

Закон о защите пациентов и доступном медобслуживании, подготовленный по инициативе Обамы, был принят в 2010 году. Это первая фундаментальная реформа в социальной сфере в США, которая была принята голосами только одной партии - Демократической.

Obamacare обязывает всех американцев завести себе медицинскую страховку, в противном случае они должны платить почти ежегодно $1000 штрафа.

По словам сторонников реформы, за время ее проведения число обладателей страховки выросло на 20 млн человек. Подавляющее большинство застрахованных получают дотации от государства.

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