Комитет ЕП одобрил соглашение по безвизовому режиму с Грузией
Сегодня, 12 января, комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел одобрил соглашение о визовой либерализации с Грузией. Об этом сообщает Twitter комитета.
"Отмена виз для Грузии: комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам подтвердил соглашение с Советом ЕС", - отмечается в сообщении.
#Visa waiver for #Georgia: @EP_Justice confirms deal w/ @EUCouncil. Vote in #EPlenary in February | @GabrielMariya pic.twitter.com/aKYJrxZnlW- LIBE Committee Press (@EP_Justice) 12 января 2017 г.
Голосование состоится на заседании Европарламента в феврале этого года.
За подтверждение соглашения проголосовали 42 депутата, против - двое, один воздержался.
14 декабря сообщалось, что члены Европейского парламента и Совет ЕС достигли согласия относительно либерализации безвизового режима для Грузии.
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