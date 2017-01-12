Комитет ЕП одобрил соглашение по безвизовому режиму с Грузией

За одобрение соглашения по безвизовому режиму с Грузией проголосовали 42 депутата Европарламента, против - двое, один воздержался

Сегодня, 12 января, комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел одобрил соглашение о визовой либерализации с Грузией. Об этом сообщает Twitter комитета.

"Отмена виз для Грузии: комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам подтвердил соглашение с Советом ЕС", - отмечается в сообщении.

Голосование состоится на заседании Европарламента в феврале этого года.

За подтверждение соглашения проголосовали 42 депутата, против - двое, один воздержался.

14 декабря сообщалось, что члены Европейского парламента и Совет ЕС достигли согласия относительно либерализации безвизового режима для Грузии.

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