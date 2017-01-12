СМИ: РФ перебросила в Сирию дополнительные силы ударной авиации

Россия развернула четыре дополнительных штурмовика на своей прибрежной авиабазе в Сирии в начале этой недели

Россия перебросила в Сирию дополнительные силы ударной авиации, включая четыре штурмовика Су-25. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники в руководстве Пентагона.

"Россия развернула четыре дополнительных штурмовика на своей прибрежной авиабазе в Сирии в начале этой недели. Один из чиновников сказал, что самолеты приземлились в Иране для дозаправки прежде, чем отправиться в Сирию", - отмечается в сообщении.

По словам источника, пока нет никаких подтверждений тому, что РФ выводит свои войска из Сирии.

"Наоборот, там появляются новые силы", - подчеркнул он.

"Четыре штурмовика Су-25, о прибытии на авиабазу которых сообщил ранее американский телеканал FoxNews, были переброшены туда в рамках плановой ротации", - сообщил ТАСС представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

6 января начальник Генштаба армии государства-агрессора Валерий Герасимов сказал, что Россия по решению президента Владимира Путина начинает сокращать свою группировку войск в Сирии.

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Как сообщил начальник Генштаба РФ, за два месяца присутствия авианосной группы в Сирии российская морская авиация выполнила 420 боевых вылетов и уничтожила 1252 объектов.

Также Герасимов напомнил, что с 30 декабря 2016 года на всей территории Сирии действует режим прекращения боевых действий, который не касается террористических группировок Исламское государство и Джебхат ан-Нусра.

В середине октября 2016 года в Средиземное море для выполнения боевых задач в Сирии отправились несколько судов Северного флота России, в том числе авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов".

За время пребывания авианосной группы у сирийского побережья РФ потеряла два истребителя - в ноябре и декабре. Оба самолета - МиГ-29 и Су-33 - разбились при посадке на авианосец "Адмирал Кузнецов", летчикам удалось катапультироваться.

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