Президент Болгарии просит своего преемника осудить деяния Путина

По словам Плевнелиева, политика Путина основана на приоритете власти, а не на верховенстве закона, что может иметь негативные последствия для Болгарии

Нынешний президент Болгарии Росен Плевнелиев заявил, что он не хочет возвращения страны в XIX век, когда она стала жертвой великой державы в борьбе за сферы влияния. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на агентство Novinite.

"Я люблю Россию, но я не согласен с политикой сфер влияния президента России, которая возвращает нас в XIX век", - сказал Плевнелиев в интервью Nova TV десять дней назад, прежде чем покинуть свой кабинет.

Он добавил, что политика Владимира Путина основана на приоритете власти, а не на верховенстве закона, и это может иметь негативные последствия для Болгарии, отметил он.

По его мнению, Россия и США должны иметь "конструктивные" отношения, основанные только на принципах верховенства закона, а не на власти и интересах. Соглашение между Россией и США, основанное на "сферах влияния", может нанести вред Болгарии, как это было на Берлинском конгрессе в 1878 году, когда Австро-Венгрия и Россия поделили Балканы на зоны интереса, считает действующий президент.

Он призвал своего преемника Румена Радева осудить аннексию Крыма Россией и показать "пронатовскую позицию" и европейскую ориентацию Болгарии на фоне опасений критиков Радева, что он может быть жертвой российского влияния.

"Сегодня столкновение в Европе является одним из принципов, и очень тяжелым - между странами, которые верят в верховенство закона (страны ЕС, включая Болгарию), и другими, которые верят в примат власти и интересов", - отметил он.

Плевнелиев покидает свой пост 22 января.

Кандидат Румен Радев, который отличался своей пророссийской риторикой, в ноябре победил на президентских выборах в Болгарии.

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