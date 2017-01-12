Возможный автор компромата на Трампа пустился в бега

Бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил опасался за свою жизнь еще в октябре прошлого года

Бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил, которого считают автором опубликованного недавно документа о якобы имеющемся у России компромате на избранного президента США Дональда Трампа уехал из своего дома во вторник или в среду, еще до того, как его имя появилось в прессе. Об этом сообщает ВВС.

Перед отъездом он попросил соседей присмотреть за его кошками.

Корреспондент агентства Пол Вуд утверждает, что Стил опасался за свою жизнь еще в октябре прошлого года. Тогда же Вуд впервые увидел документ, авторство которого приписывают Стилу, и заметил в нем существенные неточности.

10 января 2017 года онлайн-издание BuzzFeed опубликовало неподтвержденный достоверными источниками "документ", который якобы был передан Трампу американской разведкой США. В его тексте говорится, что у РФ "есть компромат" самого различного плана на 45-го американского президента.

У Трампа отрицают получение такого "доклада" и открещиваются от информации о том, что спецслужбы РФ собирали для него инсайд, а сам он в соцсети написал, что "это фальшивые новости - настоящая охота на ведьм".

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