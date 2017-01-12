В Бельгии задержаны двое подозреваемых в связях с террористами ИГ

По версии следствия, мужчина и женщина изготовили фальшивые документы для боевика ИГ, участвовавшего в атаках в Париже и подорвавшего себя в Брюсселе

В Бельгии в ходе рейда задержали мужчину и женщину, которых власти подозревают в поставке поддельных документов боевику террористической организации Исламское государство Хали аль-Бакрауи, участвовавшему в атаках в Париже в ноябре 2015 года и подорвавшему себя в метро Брюсселя в марте 2016-го. Об этом со ссылкой на бельгийскую прокуратуру сообщает Reuters.

Женщина, идентифицированная как Мерием Э.Б., позже была отпущена под жесткие условия. В то же время мужчина по имени Фарид К. остался под стражей. Кроме подделки документов, его обвиняют в участии в деятельности террористической организации.

"Пара подозревается в предоставлении Хали аль-Бакрауи фальшивых документов, которые позже были использованы при подготовке парижских терактов", - сообщили в прокуратуре Бельгии.

По данным правоохранителей, накануне терактов в Брюсселе аль-Бакрауи под чужим именем снял квартиру в столичной коммуне Форе. Также считается, что для подготовки нападений в Париже террорист арендовал дом в городе Шарлеруа на юге Бельгии.

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20 декабря 2016 года сообщалось о том, что в Брюсселе полиция задержала вооруженного мужчину, подозреваемого в терроризме.

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