Кремль о танках в Польше: Это угрожает нашей безопасности

Пресс-секретарь Путина сказал, что такое военное перемещения "угрожает нашим интересам и нашей безопасности"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия видит в военных и бронетехнике, прибывающих в Польшу, угрозу своей безопасности. Об этом сообщает ВВС.

Песков сказал, что такое военное перемещения "угрожает нашим интересам и нашей безопасности".

"Это третья страна, которая наращивает свое военное присутствие на наших границах в Европе", - сказал он.

6 января в немецком городе Бремерхафен началась разгрузка транспортного судна Resolve, на котором прибыла первая партия американских танков, грузовых автомобилей и других транспортных средств в рамках укрепления границ Восточной Европы на фоне агрессивных действий России. Всего из США будет поставлено более 2500 единиц техники. Это самый большой трансфер вооружений из США в Европу с момента развала Советского Союза.

7 января 250 военнослужащих бронетанковой бригады США прибыли в аэропорт Вроцлава.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.