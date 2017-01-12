При Трампе офис первой леди превратится в офис первой семьи

Предполагается, что обязанности первой леди страны будут сочетать дочь Дональда Трампа Иванка и его жена Мелания

В будущей администрации США вместо офиса первой леди будет создан офис первой семьи для жены и дочери Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.

"Во время администрации Трампа, вероятно, офис первой леди будет изменен на офис первой семьи", - говорится в сообщении.

Предполагается, что обязанности первой леди страны будут сочетать дочь Дональда Трампа Иванка и его жена Мелания.

Ранее сообщалось, что Иванка Трамп решила уйти в отставку с должности вице-президента семейной компании Trump Organization и перестать активно заниматься собственной линией модных аксессуаров.

Мелания Трамп проведет первые месяцы правления новой администрации США в Нью-Йорке, отдельно от мужа-президента, вместе с 10-летним сыном Берроном, который заканчивает там школу.

Церемония инаугурации Дональда Трампа состоится 20 января 2017 года.

Экс-президент США Билл Клинтон и кандидат в президенты от демократов в 2016 году, бывший госсекретарь Хиллари Клинтон планируют посетить инаугурацию Трампа.

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