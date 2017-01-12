ОБСЕ намерена усилить борьбу против исламистов

Глава МИД Австрии Себастьян Курц высказался в поддержку дополнительных полицейских и превентивных мер в борьбе с радикальными исламистами

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) под председательством Австрии намерена усилить борьбу с исламистским терроризмом. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Для борьбы с исламистским терроризмом недостаточно воевать с ИГ, заявил глава МИД Австрии Себастьян Курц, который в начале 2017 года по ротации занял пост председателя ОБСЕ. Он выступает за дополнительные полицейские и превентивные меры.

"Мы знаем, что около 10 тысяч человек из стран ОБСЕ отправились в Сирию и Ирак, чтобы заниматься насилием и убийствами", - указал Курц, подчеркнув, что огромную опасность эти люди представляют и по возвращении.

По его словам, 57 стран, входящие в ОБСЕ, должны обмениваться опытом по осуществлению программ дерадикализации и учиться друг у друга. Координацией этих задач будет заниматься новый спецпосланник организации, эксперт по вопросам терроризма Петер Нойман из лондонского Королевского колледжа.

Помимо этого, Австрия видит свою задачу в восстановлении доверия между Востоком и Западом. Конкретно, по словам главы австрийского МИД, насущно необходим прогресс в разрешении военного конфликта на Украине.

"Там, как и прежде, страдания людей очень велики", - отметил Себастьян Курц.

15 ноября 2016 года полиция Германии провела масштабную операцию против предполагаемых сторонников террористической организации Исламское государство.

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