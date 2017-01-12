В Сенате США начались слушания относительно главы Пентагона

Комитет по вопросам вооруженных сил Сената США во главе с Джоном Маккейном начал слушания номинанта на пост министра обороны США Джеймса Маттиса

Комитет по вопросам вооруженных сил Сената США во главе с Джоном Маккейном начал слушания номинанта на пост министра обороны США, бывшего четырехзвездочного генерала американского Корпуса Морской пехоты Джеймса Маттиса. Об этом сообщает Укринформ.

Один из главных вопросов, который может возникнуть перед претендентом на главную должность в Пентагоне, - ответ оборонного ведомства США на угрозу со стороны России. В том числе речь идет о ее агрессии в Восточной Европе, поведении в Сирии, а также киберактивности РФ против США и их союзников.

Очевидно, речь пойдет также о других направлениях военной политики Соединенных Штатов. Это охватывает лидирующее участие страны в НАТО, ситуацию на Ближнем Востоке, ответ на ядерную угрозу со стороны КНДР. Кроме того, актуальными могут стать вопросы развития военного потенциала, в том числе программ развития новейших образцов авиа-, морских и сухопутных боевых компонентов.

Джеймс Маттис, который посвятил большую часть своей жизни военной службе, уже высказывал свою позицию по этим направлениям, которая в основном совпадает с подходами республиканских ястребов в Конгрессе, в том числе сенатора Маккейна. Кроме того, нынешний глава Пентагона Эштон Картер отметил, что очень уважает выбор администрацией Трампа следующего министра обороны.

Между тем, существует небольшая сложность с назначением Джеймса Маттиса на эту должность. Для того чтобы экс-генерал был утвержден главой оборонного ведомства США, Конгресс должен сделать исключение в Федеральном законодательстве для него в разделе, что глава Пентагона не должен в течение последних семи лет находиться на военной службе. Маттис только в 2013 году ушел в отставку с должности командующего Центрального командования США.

Конгресс уже делал такое исключение, но только один раз, когда генерал Джордж Маршалл был назначен на эту должность в 1950 году.

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