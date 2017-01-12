Летучие мыши-вампиры в Бразилии начали употреблять кровь людей

Летучие мыши часто выступают носителями опасных заболеваний, и переход ими на диету из человеческой крови увеличивает шансы распространения эпидемий

Один из видов южноамериканских летучих мышей-вампиров начал нападать на людей и пить их кровь, хотя ранее ученые были уверены, что мохноногие вампиры питаются только кровью птиц. Об этом сообщает издание Science Alert.

Наблюдения на северо-востоке Бразилии показали, что часть популяции одного из трех видов летучих мышей-вампиров по ночам кормилась на людях. По мнению ученых, это может быть связано с уменьшением популяции птиц в регионе.

"Мы были очень удивлены этому открытию. Данный вид рукокрылых не приспособлен к питанию кровью млекопитающих", - заявил Энрико Бернар из Федерального университета Пернамбуко в Ресифе в Бразилии.

Но самое важное это то, что летучие мыши часто выступают носителями опасных заболеваний, таких как денге или Эбола. Поэтому переход ими на употребление человеческой крови увеличивает шансы распространения эпидемий.

10 ноября 2016 года сообщалось, что исследователи из Института орнитологии немецкого Общества Макса Планка пришли к выводу, что самым быстро летающим животным является не птица, а млекопитающее, а именно - складчатогубые летучие мыши из Бразилии. Ученые выяснили, что они могут развивать скорость горизонтального полета до 160 км/ч.

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