Трамп и популисты в ЕС: названы главные угрозы правам человека

Также исполнительный директор Human Rights Watch раскритиковал Владимира Путина и Си Цзиньпина за их активизировавшуюся борьбу с инакомыслием

Избрание Дональда Трампа президентом США и рост популярности популистских лидеров в Европе представляет серьезную угрозу правам человека. Об этом говорится в ежегодном глобальном докладе Human Rights Watch, сообщает Reuters.

В докладе на 687 страницах сделан обзор практики в области прав человека в более чем 90 странах.

"Трамп и различные политические деятели в Европе стремятся к власти на фоне призывов к расизму, ксенофобии, женоненавистничеству и нативизму", - сказал Кен Рот, исполнительный директор Human Rights Watch. "Подъем популизма создает серьезную угрозу для прав человека", - добавил он.

"Все они утверждают, что общественность принимает нарушение прав человека как нечто необходимое для сохранения рабочих мест, избежания культурных конфликтов или предотвращения террористических актов. В самом деле, пренебрежение правами человека - это путь к тирании", - сказал он.

Рот также раскритиковал президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за их активизировавшуюся борьбу с инакомыслием. Он обвиняет президента Сирии Башара Асада в нарушении законов войны.

"Мы забываем, на свой страх и риск, демагогов прошлого: фашистов, коммунистов и иже с ними, утверждавших привилегированное положение интересов большинства" - сказал Рот.

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