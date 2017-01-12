Минюст США проверит действия ФБР в скандале с письмами Клинтон

В частности, расследование затрагивает обвинения в адрес ФБР в злоупотреблениях в ходе расследования дела о переписке Клинтон

Контрольное подразделение министерства юстиции США проведет проверку деятельности ведомства в период президентской кампании в США, в том числе в связи со скандалом с перепиской Хиллари Клинтон. Об этом сообщает ВВС.

Расследование будет касаться как чиновников министерства юстиции, так и Федерального бюро расследований, которое входит в структуру министерства.

В частности, расследование затрагивает обвинения в адрес ФБР в злоупотреблениях в ходе расследования случаев использования Клинтон в ее бытность госсекретарем личной электронной почты для секретной переписки.

Кроме этого, будет проведено расследование в отношении вызвавшего немало нареканий доклада ФБР по делу электронной почты Клинтон, который был обнародован незадолго до выборов.

Скандал в связи с электронной перепиской Клинтон разгорелся в марте 2015 года. Выяснилось, что она в нарушение установленных требований вела служебную переписку с личного аккаунта электронной почты, когда занимала пост госсекретаря. Сама Клинтон заявляла, что она преднамеренно не отправляла и не получала засекреченные сообщения со своего личного электронного адреса.

В ноябре 2016 года ФБР сообщило об отсутствии состава преступления в новых письмах незащищенной e-mail переписки Клинтон.

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