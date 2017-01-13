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Жертвами атаки смертника в Дамаске стали семь человек

13.01.2017 00:30
Теракт произошел в районе столицы, где проживают многие министры и чиновники и который хорошо охраняется
Жертвами атаки смертника в Дамаске стали семь человек
Фото: скриншот

В столице Сирии Дамаске произошел теракт, жертвами которого стали по меньшей мере семь человек. Об этом сообщает BBC со ссылкой на государственное телевидение.

Атаку в хорошо охраняемом районе города предположительно совершил смертник. 

Количество жертв, вероятно, возрастет. Несколько человек в критическом состоянии.

В районе Кафр-Суса расположены дома некоторых министров и чиновников режима Асада, но теракт произошел не возле их домов. 

Сейчас большая часть Дамаска находится под контролем Асада, но повстанцы заняли отдаленные районы города.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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