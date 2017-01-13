Жертвами атаки смертника в Дамаске стали семь человек
13.01.2017 00:30
Теракт произошел в районе столицы, где проживают многие министры и чиновники и который хорошо охраняется
Фото: скриншот
В столице Сирии Дамаске произошел теракт, жертвами которого стали по меньшей мере семь человек. Об этом сообщает BBC со ссылкой на государственное телевидение.
Атаку в хорошо охраняемом районе города предположительно совершил смертник.
Количество жертв, вероятно, возрастет. Несколько человек в критическом состоянии.
В районе Кафр-Суса расположены дома некоторых министров и чиновников режима Асада, но теракт произошел не возле их домов.
Сейчас большая часть Дамаска находится под контролем Асада, но повстанцы заняли отдаленные районы города.
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